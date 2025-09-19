Arts gaf kinderen navelstrengbloed: kans op vergunning is heel klein
Uit het inspectierapport van de IGJ bleek dat de behandelingen van de Veldhovense anesthesist worden gezien als celtransplantaties. Fischer ziet dat anders, hij noemt het 'infuustherapie’. "We zijn bezig om het te doen, zoals de inspectie het graag wil", stelde hij eerder tegen Omroep Brabant. "Ik vind het gek dat we dit niet mogen doen, er is veel onderzoek gedaan."
Toch is het volgens minister Bruijn onwaarschijnlijk dat de arts de juiste papieren kan krijgen. "Het gaat bij de vergunning veelal om hoogcomplexe medische zorg," schrijft hij in een reactie. "Die zorg wordt, onder andere vanwege de vereiste kennis en expertise, geconcentreerd bij een beperkt aantal gespecialiseerde instellingen."
In Nederland heeft momenteel alleen een groep specialistische ziekenhuizen deze vergunning. Door de strikte eisen en de ingewikkelde zorg is er geen kleine zorgaanbieder die deze procedure succesvol heeft doorlopen.
"Het is onwaarschijnlijk dat een individuele zorgaanbieder aan de voorwaarden kan voldoen."
Op papier kan een individu wél een aanvraag doen om behandelingen met navelstrengbloed te mogen uitvoeren. "Deze aanvraag is niet voorbehouden aan universitaire medische centra." Maar de minister ziet het niet snel gebeuren dat dit ook lukt. "Het is onwaarschijnlijk dat een individuele zorgaanbieder aan de voorwaarden kan voldoen."
De behandelingen moeten bovendien bewezen veilig en effectief zijn. "Daar wordt de vergunningverlening strikt op getoetst", aldus Bruijn. Fischer zelf beweert dat zijn behandelingen voor autisme gebaseerd zijn op onderzoek en dat de behandeling goede resultaten laat zien. Gwendolyn van Gorkom, hematoloog en expert op het gebied van bloedbehandelingen, noemde de behandelingen bij Omroep Brabant 'pure kwakzalverij'. Volgens Van Gorkum is de behandeling niet betrouwbaar en nauwelijks effectief.
Van Gorkom bekeek op verzoek van Omroep Brabant ook een aantal onderzoeken die het Zwitserse bedrijf CBC Health, waarvoor Fischer de behandelingen uitvoerde, opvoert als bewijs voor effectiviteit bij beroertes en hersenverlammingen. Daarin vallen volgens haar een aantal dingen op.
"De studies zijn meestal klein, op verschillende manieren opgezet en slecht vergelijkbaar."
"In tegenstelling tot autisme is er bij hersenverlammingen wel enig wetenschappelijk bewijs dat navelstrengbloed iets doet," zegt ze. De effecten zouden vooral bij milde klachten te zien zijn. "Een klein deel van de studies laat dat zien. Maar de studies zijn meestal klein, op verschillende manieren opgezet en slecht vergelijkbaar. De behandeling is ook niet altijd hetzelfde."
CBC Health citeert ook onderzoeken die vooral gaan over veiligheid van het toedienen van het bloed, niet over effectiviteit. "Er staat slechts één onderzoek tussen over beroertes," merkt Van Gorkom op. "Uit een vervolgstudie van dezelfde auteurs wordt geconcludeerd dat er geen effect is. Maar die studie wordt niet op de site vermeld."
De minister bevestigt dat een buitenlands bedrijf zoals CBC Health ook een aanvraag zou kunnen doen voor een celtransplantatievergunning. "Het is niet bepaald dat een aanbieder in Nederland gevestigd moet zijn." Maar dan komen er diverse andere wetten om de hoek kijken waaraan moet worden voldaan om zorg te kunnen verlenen in ons land.
CBC Health trekt zijn handen af van Fischer. Het bedrijf fungeert volgens eigen zeggen alleen als tussenpersoon en heeft niets met de behandelingen te maken. Het Zwitserse bedrijf overweegt nu juridische stappen tegen de anesthesist.