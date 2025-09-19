Minister: vergunning voor omstreden arts heel onwaarschijnlijk

Demissionair minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport acht de kans klein dat omstreden anesthesist Jens Fischer zijn navelstrengbloedbehandelingen kan voortzetten. De arts uit Veldhoven behandelde ruim 200 kinderen met navelstrengbloed en wilde daarmee autisme, beroertes en hersenverlammingen genezen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legde hem een verbod op omdat hij geen vergunning had. Volgens het ministerie is het krijgen van zo'n vergunning voor Fischer vrijwel onhaalbaar.

Uit het inspectierapport van de IGJ bleek dat de behandelingen van de Veldhovense anesthesist worden gezien als celtransplantaties. Fischer ziet dat anders, hij noemt het 'infuustherapie’. "We zijn bezig om het te doen, zoals de inspectie het graag wil", stelde hij eerder tegen Omroep Brabant. "Ik vind het gek dat we dit niet mogen doen, er is veel onderzoek gedaan." Toch is het volgens minister Bruijn onwaarschijnlijk dat de arts de juiste papieren kan krijgen. "Het gaat bij de vergunning veelal om hoogcomplexe medische zorg," schrijft hij in een reactie. "Die zorg wordt, onder andere vanwege de vereiste kennis en expertise, geconcentreerd bij een beperkt aantal gespecialiseerde instellingen." In Nederland heeft momenteel alleen een groep specialistische ziekenhuizen deze vergunning. Door de strikte eisen en de ingewikkelde zorg is er geen kleine zorgaanbieder die deze procedure succesvol heeft doorlopen.

"Het is onwaarschijnlijk dat een individuele zorgaanbieder aan de voorwaarden kan voldoen."

Op papier kan een individu wél een aanvraag doen om behandelingen met navelstrengbloed te mogen uitvoeren. "Deze aanvraag is niet voorbehouden aan universitaire medische centra." Maar de minister ziet het niet snel gebeuren dat dit ook lukt. "Het is onwaarschijnlijk dat een individuele zorgaanbieder aan de voorwaarden kan voldoen." De behandelingen moeten bovendien bewezen veilig en effectief zijn. "Daar wordt de vergunningverlening strikt op getoetst", aldus Bruijn. Fischer zelf beweert dat zijn behandelingen voor autisme gebaseerd zijn op onderzoek en dat de behandeling goede resultaten laat zien. Gwendolyn van Gorkom, hematoloog en expert op het gebied van bloedbehandelingen, noemde de behandelingen bij Omroep Brabant 'pure kwakzalverij'. Volgens Van Gorkom is de behandeling niet betrouwbaar en nauwelijks effectief. Van Gorkom bekeek op verzoek van Omroep Brabant ook een aantal onderzoeken die het Zwitserse bedrijf CBC Health, waarvoor Fischer de behandelingen uitvoerde, opvoert als bewijs voor effectiviteit bij beroertes en hersenverlammingen. Daarin vallen volgens haar een aantal dingen op.

"De studies zijn meestal klein, op verschillende manieren opgezet en slecht vergelijkbaar."