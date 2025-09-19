Neushoorn Qabid komt helemaal uit Schotland en moet voor nageslacht zorgen
In het wild leven nog slechts enkele duizenden Indische neushoorns, in India en Nepal. Het dier wordt ernstig bedreigd door stroperij en het verlies van leefgebied.
"We zijn blij met de komst van Qabid", vertelt hoofd dierenverzorging Stephan Rijnen. "Hij krijgt rustig de tijd om aan zijn nieuwe omgeving te wennen. We hopen dat hij binnenkort ook te zien is voor bezoekers."
Eindhoven Zoo maakte beelden van de aankomst van het dier:
Vruchtbare periode
Indische neushoorns zijn solitaire dieren. Qabid zit voorlopig apart van Duna, want een mannetje en vrouwtje worden alleen samengebracht tijdens de vruchtbare periode van het vrouwtje. De verzorgers in Eindhoven zullen daarom zorgvuldig beoordelen wanneer de omstandigheden optimaal zijn om Duna en Qabid aan elkaar te introduceren.
"Elke geslaagde voortplanting is bijzonder waardevol, aangezien in Europa slechts zelden jongen van deze soort worden geboren", meldt de dierentuin.