Neushoorn Qabid komt helemaal uit Schotland en moet voor nageslacht zorgen

Eindhoven Zoo heeft een nieuwe Indische neushoorn. Het gaat om het 9-jarige mannetje Qabid uit het Schotse Edinburgh. Eindhoven Zoo hoopt dat hij met het vrouwtje Duna, dat eind vorig jaar in Eindhoven aankwam, voor nakomelingen gaat zorgen.

In het wild leven nog slechts enkele duizenden Indische neushoorns, in India en Nepal. Het dier wordt ernstig bedreigd door stroperij en het verlies van leefgebied.

"We zijn blij met de komst van Qabid", vertelt hoofd dierenverzorging Stephan Rijnen. "Hij krijgt rustig de tijd om aan zijn nieuwe omgeving te wennen. We hopen dat hij binnenkort ook te zien is voor bezoekers." Eindhoven Zoo maakte beelden van de aankomst van het dier: