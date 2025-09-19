Navigatie overslaan

72-jarige man onder invloed van drugs botst op motoragent

Vandaag om 12:21 • Aangepast vandaag om 12:48
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Een motoragent is vrijdag gewond geraakt nadat hij door een automobilist werd aangereden op de Reitse Hoevenstraat in Tilburg. De automobilist is een 72-jarige man uit Tilburg. Uit een eerste test bleek dat hij onder invloed reed van drugs.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De motoragent is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist is na een eerste positieve drugstest direct aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt zijn bloed getest om definitief vast te stellen of er sprake is van drugsgebruik.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink
Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

