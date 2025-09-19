72-jarige man onder invloed van drugs botst op motoragent

Een motoragent is vrijdag gewond geraakt nadat hij door een automobilist werd aangereden op de Reitse Hoevenstraat in Tilburg. De automobilist is een 72-jarige man uit Tilburg. Uit een eerste test bleek dat hij onder invloed reed van drugs.

De motoragent is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist is na een eerste positieve drugstest direct aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt zijn bloed getest om definitief vast te stellen of er sprake is van drugsgebruik. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink

