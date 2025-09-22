Zoektocht naar bommen op Vliegbasis Eindhoven, dit kan jij ervan merken

Wakker worden van trillingen. In Eindhoven zou het zomaar kunnen de komende vier weken. Vanaf maandag wordt er overdag naar vliegtuigbommen gezocht. Die worden - als het nodig is - 's nachts tot ontploffing gebracht, want dan is er geen vliegverkeer. "Mensen zullen ongetwijfeld denken dat het een lichte aardbeving is. Het huis gaat niet schudden, maar ze voelen iets van een trilling", zegt Misja Woudt van Vliegbasis Eindhoven.

Tot hoever zo'n trilling dan te voelen is, hangt af van de zwaarte van de bom. Ook kan er lichte geluidshinder zijn. Door de berg zand op de bom zijn vooral de trillingen merkbaar. Uit onderzoek van de afgelopen weken blijkt dat er 37 ‘verdachte voorwerpen' in de grond zitten, allemaal in de buurt van de start- en landingsbaan. De zoektocht naar niet ontplofte bommen is ter voorbereiding van een megaproject: de enorme renovatie van de start- en landingsbaan in 2027. Dik vijf maanden kan er dan niet worden gevlogen. Tot de start van die werkzaamheden wordt alles tot in de puntjes voorbereid, zodat de baan niet nog langer dicht hoeft. Eindhoven Airport maakt gebruik van dezelfde start- en landingsbaan als de militaire vliegbasis. Volgens een woordvoerder gaan reizigers weinig merken van de bommenzoektocht. "Het vluchtschema is ook de komende weken volgens planning. Passagiers gaan hier normaliter ook niets van merken, hooguit dat sommige activiteiten op het luchthaventerrein misschien zichtbaar zijn voor publiek."

Mochten vakantievluchten toch in gevaar komen, dan wordt Eindhoven Airport op tijd geïnformeerd. "We zullen op dat moment bepalen wat de impact is en hoe we daarop acteren. Maar daar is dus nog geen sprake van."

In 2020 werden oude Amerikaanse bommen tot ontploffing gebracht in Oirschot (Foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Het gebied rondom de start- en landingsbaan is de afgelopen tijd gecontroleerd door een groot apparaat dat op een metaaldetector lijkt. "Je moet het zien als een echosysteem", legt majoor Stefan uit. Hij is hoofd infrastructuur bij Defensie. "De radiosignalen kaatsen terug als er metaal is. Dit kan tot vijf meter onder de grond." In totaal moeten tweeduizend plekken in de grond bekeken worden, want daar zit metaal. "Dan gaat het om een klein stukje metaal, zoals een schroef, een spijker of een bierdopje." De computer heeft berekend dat op 37 plekken iets kan liggen dat een explosief kan zijn. Zeker is dat niet. "Dat kan van alles zijn. Het is een stuk metaal, dus het kan onderdeel van de munitie zijn, maar het kan ook een bouwhelm zijn. Of een oude fiets van vroeger." Het vliegveld was tijdens de Tweede Wereldoorlog in handen van de Duitsers. "De geallieerden bombardeerden het vliegveld en de Duitsers wilden het blijven gebruiken. De kraters van de bommen werden meteen gevuld. Alles wat in de buurt lag, gooiden ze gewoon in het gat om het weer vlak te maken. Daarna konden ze weer verder." Bommen die in de grond zitten, gaan in principe niet af door vliegtuigtrillingen, maar het is wel gevaarlijk als er gegraven wordt. "Dan wordt het risico natuurlijk een stuk groter." De start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven is al eerder grondig onderzocht. In 2016 kwam er nieuw asfalt. Zeventien plekken werden onderzocht waar mogelijk niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog lagen. Nu moet het dus weer. "Het komt door de werking van de aarde. Die gooit metaal omhoog. Iets kan heel diep in de grond liggen en op een gegeven moment na tien, vijftien jaar heel langzaam omhoogkomen. Zo'n machine kan gewoon niet verder dan vijf meter in de grond te kijken." Het bodemonderzoek is naar verwachting op 17 oktober klaar. De uiteindelijke baanrenovatie gaat in februari 2027 van start.

Het aanbrengen van nieuw asfalt (foto: Vliegbasis Eindhoven).