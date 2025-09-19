Succesvolle synchroonzwemzusjes stoppen definitief met topsport

De prijzenkast van de tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer uit Goirle zal niet meer uitgebreid worden. De synchroonzwemsters maakten vrijdag bekend dat ze definitief stoppen met topsport. Eerder dit jaar gaven ze al aan rustig te bekijken wat ze in de toekomst wilden doen.

"21 jaar lang toewijden, volhouden, hopen maar vooral hard werken werd bekroond met historie na historie", schrijven de zussen op Instagram. Ze wonnen onder meer twee Europese titels, pakten zilver bij het WK en gingen bij de Olympische Spelen van Parijs 2024 naar huis met brons.

Daar blijft het dus bij. Ze namen afgelopen maanden afstand van de sport en deden niet mee aan het WK in Singapore. Waarom ze nu stoppen? "We nemen niet definitief afscheid van de sport, maar wel van constant streven naar meer, beter en verleggen van grenzen. Grenzen die we, zonder het echt door te hebben gehad, zijn overgegaan en die steeds moeilijker te herstellen bleken", schrijven de zussen.

"Daarom kiezen we ervoor te stoppen op ons hoogtepunt, zonder te weten wat eigenlijk ons hoogtepunt is. Maar één ding is zeker: Parijs heeft onze topsportcarrière rond gemaakt!"

Noortje en Bregje de Brouwer kwamen afgelopen mei nog in actie tijdens het 5 mei-concert in Amsterdam: