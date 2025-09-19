Niels Laros stapt met blessure uit op 5000 meter bij WK atletiek

Niels Laros is uitgestapt op de 5000 meter bij de WK atletiek in Tokio. De 20-jarige atleet uit Oosterhout lag in zijn serie met nog ruim twee ronden te gaan op de tweede plaats toen hij ineens inhield. Hij leek op het oog een blessure te hebben opgelopen. De atleet ging vervolgens zitten op de atletiekbaan van het Japan National Stadium, om kort daarna het stadion te verlaten.

Het hardlooptalent eindigde afgelopen woensdag als vijfde in de finale van de 1500 meter. De teleurstelling was groot, want Laros achtte zichzelf kansrijk voor een medaille en dacht tijdens de race zelfs dat hij kon winnen.

Kort na de 1500 meter wist Laros nog niet of hij de 5000 meter zou lopen. Na overleg met de technische staf en zijn coach Tomasz Lewandowski besloot hij toch van start te gaan. Hij wilde graag revanche voor zijn gemiste medaille.

Laros is Europees kampioen onder 23 en hij won deze zomer ook de 5000 meter op het EK voor landenteams in Madrid.

De Atletiekunie meldde kort na de wedstrijd dat Laros al lichte klachten aan de achillespees had na de finale van de 1500 meter. Na behandeling van het medisch team kreeg hij groen licht om te starten. "In de race voelde hij het weer opspelen en is hij uitgestapt", aldus een woordvoerster.

Er leek in de wedstrijd aanvankelijk niets aan de hand met Laros, die vanaf de start de luwte achterin zocht en zich niet bemoeide met het tempo. Met nog vijf ronden te gaan rukte de jonge Brabander op naar voren en nam de derde positie in. Met nog een kilometer te gaan ging Laros mee met een tempoversnelling van de Amerikaan Grant Fisher. Ineens begon hij wat te hinken en zakte hij terug naar achteren. Niet veel later staakte hij de wedstrijd.