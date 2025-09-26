Freeke en haar vader gaan bijzondere uitdaging aan: 'Daarna spareribs'

Freeke van Iersel heeft het syndroom van Down, maar dat betekent niet dat ze een sportieve uitdaging uit de weg gaat. De 19-jarige Helvoirtse rent komende zondag 10 kilometer tijdens de Tilburg Ten Miles. Dat doet ze samen met haar vader Domien (55), die erg trots is op zijn dochter: "Ze heeft er een jaar keihard voor geknokt.”

De familie Van Iersel is kind aan huis bij sportclub Prins Hendrik. Freeke kwam bij de Vughtse vereniging in eerste instantie bij het G-atletiek terecht, waarbij ze in het begin gebruikmaakte van een driewielig loopframe. Al snel bleek dat ze mee kon doen met de reguliere groep. Ze traint drie keer per week op de atletiekbaan. Naast hardlopen doet ze onder andere aan verspringen, speerwerpen en kogelstoten. Het laatste jaar stond een deel van haar trainingsschema in het teken van de 10 kilometer bij de Tilburg Ten Miles. Vorig jaar was ze toeschouwer en toen sprak ze uit dat ze in 2025 zelf wilde meedoen. Na een weekje bedenktijd besloot ze er samen met haar vader voor te gaan.

“Het is voor mij een hele grote uitdaging. Het lijkt niet zo’n lange afstand, maar dat is het wel. Ik denk gewoon aan de eerste vijf kilometer en daarna pas aan de volgende vijf.” Freeke hoopt dat haar lichaam meewerkt tijdens de tocht door de Tilburgse straten. “Ik struikel weleens over mijn eigen voet, dat kan zomaar ineens gebeuren. Het is daarom belangrijk dat ik me volledig focus op het hardlopen. Als ik over de finish kom, valt alle spanning van me af.”

"We hebben onze dipjes gehad, maar die hebben we overwonnen."