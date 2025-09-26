Freeke en haar vader gaan bijzondere uitdaging aan: 'Daarna spareribs'
De familie Van Iersel is kind aan huis bij sportclub Prins Hendrik. Freeke kwam bij de Vughtse vereniging in eerste instantie bij het G-atletiek terecht, waarbij ze in het begin gebruikmaakte van een driewielig loopframe. Al snel bleek dat ze mee kon doen met de reguliere groep.
Ze traint drie keer per week op de atletiekbaan. Naast hardlopen doet ze onder andere aan verspringen, speerwerpen en kogelstoten. Het laatste jaar stond een deel van haar trainingsschema in het teken van de 10 kilometer bij de Tilburg Ten Miles. Vorig jaar was ze toeschouwer en toen sprak ze uit dat ze in 2025 zelf wilde meedoen. Na een weekje bedenktijd besloot ze er samen met haar vader voor te gaan.
“Het is voor mij een hele grote uitdaging. Het lijkt niet zo’n lange afstand, maar dat is het wel. Ik denk gewoon aan de eerste vijf kilometer en daarna pas aan de volgende vijf.” Freeke hoopt dat haar lichaam meewerkt tijdens de tocht door de Tilburgse straten. “Ik struikel weleens over mijn eigen voet, dat kan zomaar ineens gebeuren. Het is daarom belangrijk dat ik me volledig focus op het hardlopen. Als ik over de finish kom, valt alle spanning van me af.”
"We hebben onze dipjes gehad, maar die hebben we overwonnen."
Domien van Iersel is een fanatiek hardloper en deed al meerdere keren mee aan de Tilburg Ten Miles. Dit jaar staat hij aan de start van de 10 kilometer: voor het eerst samen met zijn dochter. “Toen Freeke vorig jaar zei dat ze zich wilde inschrijven, vertelde ik dat we daar wel hard voor moesten trainen. Dat zijn we vanaf toen iedere zondagochtend gaan doen. Of het nou koud was of regende, we waren er altijd.”
Het was geen jaar dat zonder problemen verliep. “We hebben onze dipjes gehad, maar die hebben we overwonnen. Ik weet hoeveel kracht het haar kost, maar ze dacht nooit aan opgeven. Haar motivatie is dik in orde. Onlangs hebben we de 10 kilometer al een keer mogen aantikken, we zijn er klaar voor. Freeke en ik gaan het succesvol afronden.”
Langs het parcours staat een flinke fanclub voor Freeke en haar vader. “Ik heb heel veel vrienden, familieleden en collega’s uitgenodigd. Het is een eer dat ze komen kijken”, zegt Freeke. “Ik kan het me nog niet voorstellen dat er straks zoveel mensen langs de kant staan.” Voor na de finish heeft ze één wens: “Ik wil heel graag spareribs gaan eten, daar heb ik zo’n zin in. Als we de afstand uitlopen, dan gaan we dat zeker doen.”