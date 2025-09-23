Geen voorrang voor noodopvang asielzoekers: 'Leg uit hoe het zit'

Krijgt een vergunning voor noodopvang van asielzoekers voorrang bij gemeenten, of klopt die aanname niet? Die gedachte leeft, maar uit onderzoek van Omroep Brabant binnen de gemeente Kaatsheuvel blijkt dat niet het geval. Al is duidelijke communicatie richting inwoners en omwonenden erg belangrijk. “Gemeenten moeten het gesprek aan met omwonenden en goed uitleggen hoe het werkelijk zit."

Bij de onderzoeksredactie van Omroep Brabant kwamen tips binnen over mogelijke misstanden in de aanloop naar de opening van de noodopvang aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel, in februari 2024. Daarom dienden Omroep Brabant in maart 2024 een Woo-verzoek in bij de gemeente Loon op Zand. Uit de ongeveer zesduizend pagina’s die nu een jaar later openbaar zijn geworden, komen geen misstanden naar voren. Wel geven ze een inkijkje in hoe het achter de schermen gaat. Zo valt het op dat de procedures voor de komst van een noodopvang allemaal snel zijn doorlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om de benodigde vergunningen, maar ook het praktisch regelen van de opvang.

"Omdat het om nood gaat, gelden er andere procedures.”

Bestuurskundige Martijn van der Steen liet zijn licht schijnen over de meest opvallende conclusies uit het Woo-verzoek. “Het gaat om een uitzonderlijke situatie die om uitzonderlijke maatregelen vraagt. Maar het is belangrijk om uit te leggen dat er geen voorrang wordt gegeven aan de noodopvang op andere aanvragen voor vergunningen waar inwoners op wachten. Omdat het om nood gaat, gelden er andere procedures.” Als er in een gemeente een noodopvang voor asielzoekers of vluchtelingen komt, moeten gemeenten het gesprek aan met omwonenden, vindt Van der Steen. “Ze moeten goed uitleggen dat de vergunning voor een noodopvang anders wordt behandeld dan wanneer iemand z’n huis wil verbouwen.”

In aanloop naar de opening van de opvang in Kaatsheuvel organiseerde de gemeente verschillende bijeenkomsten met omwonenden. Ook communiceerde de gemeente daarover op sociale media. Opvallend was de actieve rol van toenmalig burgemeester Hanne van Aart op sociale media, ze reageerde in het begin veelvuldig op mensen die kritisch waren op de opvang en die het absoluut niet zagen zitten.

"Het is belangrijk om ook slecht nieuws te kunnen brengen."