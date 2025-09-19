Voetbal op vrijdagavond rukt op in Brabant: 'Combinatie is ideaal'

Niet meer op zaterdag of zondag, maar op vrijdagavond op een half veld met zeven tegen zeven voetballen. De mogelijkheid voor senioren (mannen en vrouwen vanaf 35 jaar) om op vrijdag te gaan spelen wordt steeds populairder in onze provincie. Vrijdagavond start de nieuwe competitie. "Het is vaak een avondje uit."

"Dit is het derde seizoen dat we deelnemen", zegt voorzitter Jack van Rossum van voetbalvereniging Mariahout. Zelf doet hij ook mee. "Het is beter voor mensen op leeftijd en de vrijdagavond is ook gewoon gezellig", lacht Van Rossum. "Je bent even sportief bezig en daarna gaan we door met de derde helft in de kantine." Volgens de Nederlandse voetbalbond (KNVB) hebben 280 Brabantse voetbalclubs dit seizoen minimaal één 7x7-team. In totaal gaat het om 600 teams: 350 mannenteams en 250 vrouwenteams. Het meest populair is het vrijdagavondvoetbal, waarbij in toernooivorm gespeeld wordt. Vier of vijf teams treffen elkaar dan op het sportpark van een van de clubs. Ze spelen dan wedstrijden die vijftien tot twintig minuten duren, waarna de avond vaak in de kantine wordt afgesloten.

"Niet ieder weekend, maar toch regelmatig."

Enkele 35+-teams zijn actief op zondag, waar ze gewoon een volledige competitie spelen. Toch is de toernooivorm op vrijdag volgens de KNVB het populairst in Brabant. Deze vrijdag start het nieuwe seizoen. Voetbalvereniging Mariahout doet met twee 35+-teams mee bij de mannen. Mariahout had voorheen een veteranenelftal op zaterdagmiddag, maar volgens voorzitter Van Rossum waren er te weinig mensen te vinden om elke zaterdag een team op de been te brengen op een volledig veld. Bij de toernooivorm op vrijdagavond spelen teams vijf vrijdagavonden voor de winterstop en vijf vrijdagavonden na de winteronderbreking. In een heel seizoen spelen ze dus 'maar' tien keer. Van Rossum: "Niet ieder weekend, maar toch regelmatig. Voor mij was die zaterdag niet ideaal, deze combinatie is dat wel." Een ander voordeel volgens de voorzitter: "Mensen die dreigen te stoppen, kun je zo toch behouden voor het voetbal. Ook zien we dat de opkomst op vrijdag hoog is. Op zaterdag waren er toch vaak afmeldingen." En zeker niet onbelangrijk is volgens Van Rossum de gezelligheid op vrijdag. "We voetballen vaak tegen clubs die uit de buurt komen. We kunnen er op de fiets heen. Het is vaak een avondje uit."

"We zien het 'gewone' seniorenvoetbal op zondag teruglopen."

Waar vv Mariahout een kleine vereniging is, hoeft UDI'19 over het aantal leden niet te klagen. Namens de Udense voetbalclub doen een heren- en damesteam mee aan de vrijdagavondopzet van de KNVB. Op zondag speelt een heren 35+-team mee in de 7x7-competitie. "We zien het 'gewone' seniorenvoetbal op zondag teruglopen", zegt bestuurslid William van der Steen. "We zijn aan het kijken hoe we dat interessanter kunnen maken. We merken dat vooral jongeren liever op zaterdag gaan stappen en op zondag willen uitslapen." Voor deze voetballers kan het voetbal op vrijdag een uitkomst zijn. "Bij een grote vereniging als UDI'19 is het nu wel fijn dat de drukte over de vrijdag, zaterdag (zestig jeugdteams) en zondag (negen seniorenteams: zeven mannenteams, twee vrouwenteams) verdeeld is."