PSV klaar voor topper met Ajax: 'Veel te vroeg voor een crisis'
"Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat wij, of Ajax, in een crisis zitten", antwoordt Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar de topwedstrijd. "Ook als we geen resultaat halen, ga ik mijn ploeg niet in een crisis duwen."
Verdediger Ryan Flamingo gaf na de wedstrijd aan 'duelkracht te missen' en ook in deze vragenronde werd het woord 'gif' meermaals aangehaald op de persconferentie. "Spelers moeten iedere wedstrijd het gif bij zichzelf kunnen oproepen." Waarna Bosz spotte met zijn eigen carrière: "Ik kon dat denk ik wel, anders had ik het met mijn kwaliteiten nooit gered."
Ook het aantal tegengoals van PSV is iets waar het veel over gaat in Eindhoven. In de laatste vier wedstrijden incasseerde PSV maar liefst tien tegengoals. Dat is een groot aantal, erkent ook de oefenmeester: "We zullen er nog wel meer tegenkrijgen, maar ik ben het ermee eens dat het er te veel zijn."
Ajax
Vorig seizoen verloor PSV beide wedstrijden tegen de Amsterdammers, waarna de Eindhovenaren na een knotsgekke ontknoping alsnog kampioen werden. Bij Ajax is er het een en ander veranderd, zo is coach Francesco Farioli ingeruild voor John Heitinga.
De wisseling van de wacht in Amsterdam heeft ook invloed op het spel: "Het lijkt iets meer op het Ajax van vroeger, er wordt meer naar voren gevoetbald." Hierdoor zal er voor PSV automatisch meer ruimte liggen. "Heitinga is nog aan het zoeken."
Ziekenboeg
Ook de ziekenboeg in Eindhoven is weer voller geraakt. Naast Mauro Júnior en Allasana Pléa zijn ook Kiliann Sildillia en Myron Boadu de komende tijd niet inzetbaar. Laatstgenoemde moest zich dinsdag zes minuten na zijn invalbeurt tegen Union weer laten vervangen.
"De blessure is minder ernstig dan we dachten." Naar verwachting zijn Sildillia en Boadu binnen vier tot zes weken hersteld. Mauro Júnior wordt eerder op het veld verwacht, terwijl we Pléa voor de winterstop sowieso niet meer zien.
PSV-Ajax gaat zondag om 14:30 uur van start in het Philips Stadion.