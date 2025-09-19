PSV klaar voor topper met Ajax: 'Veel te vroeg voor een crisis'

Na de domper in de Champions League van afgelopen dinsdag maakt PSV zich op voor de clash met Ajax. Zondag komen de Amsterdammers op bezoek in het Philips Stadion. Ondanks de verliespartijen tegen Telstar en Union Sint-Gillis is er volgens PSV-coach Peter Bosz nog geen sprake van een crisis, zelfs niet als er verloren wordt van Ajax.

"Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat wij, of Ajax, in een crisis zitten", antwoordt Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar de topwedstrijd. "Ook als we geen resultaat halen, ga ik mijn ploeg niet in een crisis duwen."

Verdediger Ryan Flamingo gaf na de wedstrijd aan 'duelkracht te missen' en ook in deze vragenronde werd het woord 'gif' meermaals aangehaald op de persconferentie. "Spelers moeten iedere wedstrijd het gif bij zichzelf kunnen oproepen." Waarna Bosz spotte met zijn eigen carrière: "Ik kon dat denk ik wel, anders had ik het met mijn kwaliteiten nooit gered."

Ook het aantal tegengoals van PSV is iets waar het veel over gaat in Eindhoven. In de laatste vier wedstrijden incasseerde PSV maar liefst tien tegengoals. Dat is een groot aantal, erkent ook de oefenmeester: "We zullen er nog wel meer tegenkrijgen, maar ik ben het ermee eens dat het er te veel zijn."