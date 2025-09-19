Dronken vrouw rijdt man (64) dood, maar hoeft niet de cel in

Een inmiddels 20-jarige vrouw uit Deurne heeft de maximale taakstraf van 240 uur gekregen voor het doodrijden van een 64-jarige man uit haar woonplaats. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. De vrouw reed als beginnend bestuurder op zondagochtend met vier keer te veel alcohol de man op de fiets aan. Hij overleed later op de dag in het ziekenhuis.

De 64-jarige man uit Deurne werd op die zondagochtend in juni 2023 plotseling recht van achteren aangereden door de toen 18-jarige vrouw op de Griendtsveenseweg in het buitengebied van Deurne. Volgens de rechtbank had de vrouw het slachtoffer moeten zien. Haar zicht werd nergens door belemmerd, de weg is op de plek van het ongeval recht en overzichtelijk en het was een heldere dag. Ze had juist bijzonder oplettend moeten zijn omdat aan beide kanten van de rijbaan een fietsstrook is en er meerdere fietsers reden. Toch zag zij de 64-jarige fietser niet. De man reed voor een fietser, die de vrouw net had ingehaald. Bovendien bleek uit onderzoek dat de vrouw bijna vier keer te veel alcohol had gedronken voor een beginnend bestuurder. Alleen al daardoor was haar vermogen om de auto te besturen beperkt. De rechtbank oordeelt dan ook dat er sprake was van ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag’.

Op de Griendtveenseweg mag je 60 kilometer per uur. (Foto: Google Maps)

De jonge vrouw reed in de auto van haar vader en was op weg naar haar werk. "Ik heb hem helemaal niet gezien", verklaarde ze tijdens de zitting. Ook al was het niet de bedoeling om de man aan te rijden, de rechtbank neemt haar dat wel kwalijk. "Dat neemt niet weg dat door haar handelen levens ingrijpend en blijvend zijn veranderd", schrijft de rechtbank in het vonnis.

De vrouw was helemaal in de war van de klap. "Ik dacht dat er een boom op mijn auto was gevallen", verklaarde ze. "Maar toen ik uitstapte, zag ik een man op de grond liggen. Ik had hem helemaal niet gezien." Toen de traumaheli landde, begreep de vrouw wel dat het goed mis was. ’s Avonds kwam het bericht dat de 64-jarige man in het ziekenhuis in Nijmegen was overleden. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Wachten op privacy instellingen...

De vrouw bleek nog flink wat alcohol in haar bloed te hebben van de drank die ze ’s nachts had gedronken: 330 ugl, waar een beginnend bestuurder maar 88 ugl in het bloed mag hebben. De vrouw vertelde de rechters dat ze daar helemaal niet aan gedacht had. Normaal staat er een celstraf op zulke feiten, maar de rechtbank was coulant. Ze hield rekening met de jonge leeftijd van de vrouw en ook vindt de rechtbank dat het te lang heeft geduurd voor de zaak voor de rechter is gebracht. Normaal moet dat binnen twee jaar, maar dat is in dit geval niet gelukt. De rechtbank volstond daarom met de maximale taakstraf van 240 uur. De vrouw mag ook blijven rijden van de rechtbank, omdat ze in het buitengebied en zonder auto niet naar haar werk kan in de horeca. Wel is ze haar rijbewijs twee jaar voorwaardelijk kwijt, wat betekent dat ze zich geen fouten kan veroorloven.