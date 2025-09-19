Busje knalt op auto, bestuurder vliegt over de kop

Een busje en een auto zijn op elkaar gebotst op de N65 bij Biezenmortel. De automobilist vloog met de auto over de kop. Hij raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar.

Het busje zou van rijstrook zijn gewisseld, waardoor de auto tegen de achterkant van de bus reed. "De bestuurder van het busje zien we als verdachte van gevaarlijk rijgedrag", zegt een woordvoerder van de politie daarover. De man was niet onder invloed.

Het slachtoffer is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.