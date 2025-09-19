Navigatie overslaan

Busje knalt op auto, bestuurder vliegt over de kop

Vandaag om 16:51 • Aangepast vandaag om 17:21
Foto: Alain Heeren.
Een busje en een auto zijn op elkaar gebotst op de N65 bij Biezenmortel. De automobilist vloog met de auto over de kop. Hij raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar.
Geschreven door
Carlijn Kösters

Het busje zou van rijstrook zijn gewisseld, waardoor de auto tegen de achterkant van de bus reed. "De bestuurder van het busje zien we als verdachte van gevaarlijk rijgedrag", zegt een woordvoerder van de politie daarover. De man was niet onder invloed.

Het slachtoffer is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.

