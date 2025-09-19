Navigatie overslaan
VIDEO

Kettingbotsing op snelweg A16, flinke ravage

Vandaag om 19:48 • Aangepast vandaag om 20:11
Omroep Brabant
Omroep Brabant
1/3 Kettingbotsing op snelweg A16, flinke ravage
nl
Een bestelbus is vrijdagavond tegen een auto en tegen een vrachtwagen aangebotst op de A16 bij Breda. Er is flink wat ravage en de weg was een tijdje dicht. De bestuurder die in de auto zat, dus tussen de bestelbus en de vrachtwagen in kwam, is nagekeken in de ambulance.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

Hoe het nu met de automobilist gaat, is niet bekend. De A16 was een tijdje dicht en er kwamen meerdere hulpdiensten op af. Alle voertuigen raakten beschadigd.

