Man scheurt met 168 kilometer per uur over provinciale weg
Vandaag om 19:58 • Aangepast vandaag om 21:33
nl
Een 47-jarige Tilburger haalde vrijdagmiddag gevaarlijke kapriolen uit op de N279 tussen Den Bosch en Veghel. De man reed gemiddeld 168 kilometer per uur, terwijl je daar 80 mag. Zijn auto en zijn rijbewijs zijn in beslag genomen.
Het bleef niet bij het hardrijden. De bestuurder haalde ook rechts in en reed meerdere keren veel te dicht op zijn voorligger.
