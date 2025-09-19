Oudere man raakt onwel op de fiets, meisje vindt hem op de grond

Een oudere man is zwaargewond geraakt nadat hij van zijn fiets is gevallen bij de Berlaerstraat in Helmond. Hij is waarschijnlijk onwel geworden. Er is een traumahelikopter geland en de man is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Een meisje was langs de man gefietst, maar hoorde vervolgens een geluid achter haar. Het bleek van de man, die van zijn fiets was gevallen. Hij lag op de grond.

De traumahelikopter landde aan de Jan van Brabantlaan. De dokter, die daarin zat, is samen met de gewonde man mee naar het ziekenhuis gegaan. Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.