Politie pakt automobilist die als een 'gek' door dorp racet

Een automobilist is vrijdagnacht gestopt door de politie na een achtervolging over de Oosterhoutseweg in Teteringen.

Agenten betrapten de bestuurder terwijl deze met een snelheid van 200 kilometer per uur door de bebouwde kom joeg. Daar geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

CBR

De automobilist moest zijn rijbewijs inleveren. De officier van justitie bepaalt hoe lang hij dat kwijt zal zijn. Verder zal hij op eigen kosten een cursus moeten volgen bij het CBR.