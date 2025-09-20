Drie beste seizoenprestaties tienkamper Roosen tijdens WK atletiek

Sven Roosen bezet na drie onderdelen de zevende plaats op de tienkamp tijdens het WK in Tokio. De 24-jarige atleet uit Eindhoven leverde zaterdagochtend drie beste seizoensprestaties. Hij legde de honderd meter af in 10,72 seconden, hij kwam tot een afstand van 7,26 meter bij het verspringen en tot 13,94 meter bij het kogelstoten. De Amerikaan Kyle Garland leidt in de tussenstand.

Roosen eindigde vorig jaar bij zijn olympisch debuut in Parijs als vierde met een Nederlands record van 8607 punten. Kort na de Spelen raakte hij langdurig geblesseerd. Hij had een scheurtje in een kniepees.

'Heel blij dat ik weer fit ben'

"De voorbereiding is niet ideaal geweest, maar ik ben heel blij dat ik weer fit ben en kan meedraaien met de wereldtop", zei hij na afloop van het kogelstoten. De tienkampers vervolgen hun wedstrijd later zaterdag met hoogspringen en de 400 meter.

"Ik mis een beetje wedstrijdritme en het fijne gevoel, dus het is nog geen honderd procent. Ik zal mijn verwachtingen een beetje moeten bijstellen, maar ik heb de eerste drie onderdelen stabiel gepresteerd, dus wie weet wat ik nog uit de hoge hoed kan toveren", zei Roosen.

Concurrent kwijt

Hij is in ieder geval een belangrijke concurrent kwijt. De Canadees Damian Warner, de olympisch kampioen van Tokio 2021, meldde zich kort tevoren geblesseerd af.