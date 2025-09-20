Alwéér rijdt automobilist stal van Jan binnen: 'Niet gevaarlijk hier'

Een 23-jarige man uit Wouw is vrijdagnacht met zijn auto een stal aan de Boomdijk in Steenbergen binnengereden. Hij werd door de politie aangehouden omdat hij onder invloed was. Het is de tweede keer in één week dat een auto de schuur binnenrijdt, en zelfs al de zevende keer in totaal. "Het is niet normaal", zegt bewoner Jan Mulders.

Het was voor de bewoners van het huis naast de schuur voor de tweede keer in korte tijd keer schrikken. Zondagavond rond tien uur reed er ook al een auto door de muur. "Twee keer in één week. Het is niet normaal", zegt bewoner Jan Mulders. "In de dertien jaar dat wij hier wonen is het al vier keer gebeurd." Ook zijn ouders, die hiervoor in het huis woonden, maakten het drie keer mee.

Zeven keer een ravage dus. Volgens Mulders ligt het niet aan de weg of het gebrek aan verlichting. "Het is helemaal geen gevaarlijke bocht. De weg komt op de schuur uit maar we hebben allemaal reflectoren op de muur hangen. Die zie je vanaf 700 meter. Het ligt dus echt aan de bestuurders."

Onder invloed

De 23-jarige man die vrijdagnacht rond vier uur 's nachts de macht over het stuur verloor, reed door de stenen muur van de stal en kwam met zijn auto tot stilstand tegen een landbouwvoertuig. De auto raakte total loss. Er stonden geen dieren in de stal.

De man was onder invloed. De politie heeft hem aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij kreeg een rijverbod opgelegd. De officier van justitie beslist later of zijn rijbewijs wordt ingehouden of teruggegeven.