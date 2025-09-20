Sven Roosen verknalt tienkamp op WK met nulscore bij hoogspringen

Sven Roosen heeft zijn tienkamp op het WK atletiek in Tokio zaterdagmiddag verknoeid bij het hoogspringen. De 24-jarige atleet uit Eindhoven kreeg tijdens het vierde onderdeel van de tienkamp een nulscore achter zijn naam. Hij sprong de lat er drie keer af op 1,81 meter.

Roosen bezette na de eerste drie onderdelen nog de zevende plaats dankzij drie beste seizoensprestaties. Hij legde de honderd meter af in 10,72 seconden, hij kwam tot een afstand van 7,26 meter bij het verspringen en tot 13,94 meter bij het kogelstoten. De Amerikaan Kyle Garland leidt in de tussenstand.

Record

Roosen eindigde vorig jaar tijdens zijn olympische debuut in Parijs als vierde met een Nederlands record van 8607 punten. Kort na de Spelen raakte hij langdurig geblesseerd. Hij liep een scheurtje in een kniepees op.

"De voorbereiding is niet ideaal geweest, maar ik ben heel blij dat ik weer fit ben en kan meedraaien met de wereldtop", zei hij na afloop van het kogelstoten. De tienkampers lopen later nog de 400 meter.