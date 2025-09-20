Eveline Saalberg met estafettevrouwen naar WK-finale 4x400 meter

Eveline Saalberg heeft zich samen met Lieke Klaver, Myrte van der Schoot en Lisanne de Witte geplaatst voor de finale van de 4x400 meter estafette op het WK atletiek in Tokio. De atlete uit Vessem rende met haar drie teamgenotes zaterdag naar de derde plaats in de series in een tijd van 3.24,03.

Er was een hapering bij de wissel tussen tweede loopster Klaver en Van der Schoot. De twee lieten bijna het stokje vallen. Slotloopster De Witte begon haar ronde als tweede en werd vlak voor de meet ingehaald door de Belgische Helena Ponette. De Amerikaanse ploeg won de serie afgetekend in een tijd van 3.22,53.

Deze derde plaats in de series was goed voor een directe doorgang naar de finale op zondag. Eerder op de dag plaatsen ook de Nederlandse estafettemannen zich al voor de finale in Tokio.

Horden

Femke Bol, die vrijdag haar tweede wereldtitel veroverde op de 400 meter horden, kreeg zaterdag rust. Naar verwachting is zij zondag slotloper in de Nederlandse vrouwenestafetteploeg.