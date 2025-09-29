Liz leeft en ademt boksen: 'Discipline om heel hard te trainen'

Eerst de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles en daarna wil ze profbokser worden in Engeland. Liz Thijssen (16) is het grootste bokstalent van Nederland, maar voor partijen moet ze telkens naar het buitenland. "Er zijn in ons land veel meiden die boksen, maar niemand is geschikt als tegenstander", zegt de Bossche die komende dagen meedoet aan het EK onder 19 jaar.

Liz pakte eind vorig jaar de Nederlandse titel in de A-klasse van de junioren. Haar tegenstander was geen Nederlandse, maar een boksster uit Duitsland. Het zegt wel iets over de status van de Bossche, die in eigen land eigenlijk geen concurrentie heeft in de jeugd. Ze traint dan ook vaak met volwassen vrouwen en mannen, bijvoorbeeld bij het Nederlands team. Bij haar club Knockout Boxing Club in Den Bosch spart ze regelmatig met Mahmoud Al Chabtoun, die onlangs naar het WK ging. “Het verschil met de elite vrouwen is niet zo heel groot. Ik merk de fysieke verschillen vrijwel niet.” Voor wedstrijden gaat ze vaak de landsgrenzen over. Van de 30 partijen die ze onder andere in Engeland, Duitsland en Zweden knokte, won ze er 25. “Nederland is niet zo’n groot boksland, dus ik moet wel naar het buitenland. Met mijn 16 jaar ben ik vaak de jongste die meedoet. Ik vind het fijn dat ik nog een aantal jaar de kans krijg om ervaring op te doen voordat ik de overstap naar de elite maak.”

"Angst ken ik niet omdat ik veel zelfvertrouwen heb."

Angst in de ring heeft ze nooit gehad. “Dat gevoel ken ik niet omdat ik veel zelfvertrouwen heb. Ik weet dat ik een aardige stoot in huis heb. Wel ben ik iedere wedstrijd zenuwachtig. Ik wil zo graag laten zien wat ik kan.”

Liz Thijssen op het podium na een overwinning.

De liefde voor boksen kreeg Liz, net als haar zus, van beide ouders. “Ik had als kind wat agressieproblemen en ben met mijn vader meegegaan naar de boksschool. Eerst ging ik vooral kijken en spelletjes spelen, maar wat later ben ik zelf gaan boksen. Bij een workshop zei de coach van prof Nouchka Fontijn dat ik talent had en dat ik daar iets mee moest gaan doen. Zo ben ik van de boksschool in Vught naar de school van Harm Blijd in Den Bosch gegaan.” De Bossche volgt de opleiding Sport en Bewegen, maar verder bestaat haar leven uit boksen. "Mijn zus zegt dat ik boksen leef en adem. Ik train zes dagen per week twee keer per dag en thuis kijk ik boksfilmpjes. Meestal naar de mannen, daar kan ik veel van leren. Zo weet ik dat bijvoorbeeld mijn aanvallend boksen beter moet. Ik heb de discipline om heel hard te trainen en er alles voor te doen en laten." Liz is ambitieus, waarbij haar eerste doel vanaf 30 september het EK onder 19 jaar is. “Vanuit TeamNL ben ik onlangs naar een internationaal toernooi in Duitsland geweest. Daar won ik van de Europees kampioen uit Italië en wereldkampioen uit Engeland. Op het EK in Tsjechië ga ik voor een medaille, het liefst natuurlijk goud.”

"Ik wil geld gaan verdienen in Engeland."