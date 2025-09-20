Automobilist rijdt 200, burenruzie en bijzondere spin: dit gebeurde vandaag
Een automobilist is door de politie staande gehouden na een achtervolging in Teteringen. Hij reed 200 kilometer per uur in de bebouwde kom. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren en moet op eigen kosten een cursus volgen bij het CBR.
Hier lees je het hele verhaal:
Een 23-jarige man uit Wouw reed onder invloed een stal binnen aan de Boomdijk in Steenbergen. Het was al de zevende keer dat dit gebeurde bij deze schuur. De bestuurder raakte een landbouwvoertuig en zijn auto werd total loss verklaard. Hij kreeg een rijverbod opgelegd.
Lees het artikel hier:
Een bijzondere vondst in een Italiaans zwembad: een tarantulawolfspin met jonge spinnetjes op haar rug werd gered. Deze spin, die vaak angst oproept, blijkt een ongevaarlijke en sympathieke soort te zijn die ten onrechte dezelfde naam kreeg als de bekende vogelspin.
Check het verhaal hier:
Aankomende stratenmakers zijn niet enthousiast over het verplicht gebruik van machines bij hun werk. Hoewel de Arbeidsinspectie aandringt op mechanisering om fysieke belasting te verminderen, zien studenten het vak liever als handwerk.
Lees hier hun verhaal:
Bij een burenruzie in de Wittebollestraat in Tilburg zijn twee mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 53-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.
Lees het verhaal hier: