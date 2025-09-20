Man getaserd na brand in zorgwoning, bedreigde agenten met knuppel

Bij een uitslaande brand in een zorgwoning aan de Bernhardstraat in Schijndel is zaterdagavond een man aangehouden. Hij bedreigde agenten met een knuppel en werd vervolgens met behulp van een stroomstootwapen uitgeschakeld en gearresteerd. Het is niet bekend of en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt.

De aangehouden man zou de bewoner zijn van de woning waar brand woedde. Vermoedelijk heeft hij brand gesticht in z'n woning.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Meerdere brandweereenheden, politie en ambulance kwamen naar het huis. De brandweer wist overslag van het vuur te voorkomen. Voor zover bekend is de zorgwoning helemaal uitgebrand.

Volgens een getuige is de ambulance weggereden onder begeleiding van de politie.