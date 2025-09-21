Politie grijpt met wapenstok in bij vechtpartij tijdens muziekfeest

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de wapenstok moeten trekken tijdens de Nacht van het Levenslied in Drunen. Op het evenemententerrein ontstond een vechtpartij waarbij zo’n twintig mensen betrokken waren.

Volgens de politie zorgde een groep jongeren al eerder op de avond voor opstootjes. Agenten hielden de situatie in de gaten en stonden paraat om in te grijpen.