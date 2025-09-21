Navigatie overslaan

Politie grijpt met wapenstok in bij vechtpartij tijdens muziekfeest

Vandaag om 12:22
Archieffoto: Politie.
Archieffoto: Politie.
nl
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de wapenstok moeten trekken tijdens de Nacht van het Levenslied in Drunen. Op het evenemententerrein ontstond een vechtpartij waarbij zo’n twintig mensen betrokken waren.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Volgens de politie zorgde een groep jongeren al eerder op de avond voor opstootjes. Agenten hielden de situatie in de gaten en stonden paraat om in te grijpen.

Toen het publiek naar huis ging na afloop van het feest ging het opnieuw mis. Meerdere jongeren raakten slaags, waarna de politie het terrein opging.

Agenten stelden zich in linie op en trokken hun wapenstok om de groep uit elkaar te krijgen. Dat hielp. Het werd daarna weer rustig. Er zijn geen gewonden gevallen en de politie heeft niemand aangehouden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!