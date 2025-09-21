Advertentie
Politie grijpt met wapenstok in bij vechtpartij tijdens muziekfeest
Vandaag om 12:22
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de wapenstok moeten trekken tijdens de Nacht van het Levenslied in Drunen. Op het evenemententerrein ontstond een vechtpartij waarbij zo’n twintig mensen betrokken waren.
Volgens de politie zorgde een groep jongeren al eerder op de avond voor opstootjes. Agenten hielden de situatie in de gaten en stonden paraat om in te grijpen.
Toen het publiek naar huis ging na afloop van het feest ging het opnieuw mis. Meerdere jongeren raakten slaags, waarna de politie het terrein opging.
Agenten stelden zich in linie op en trokken hun wapenstok om de groep uit elkaar te krijgen. Dat hielp. Het werd daarna weer rustig. Er zijn geen gewonden gevallen en de politie heeft niemand aangehouden.
