Sydney van Hooijdonk bevrijdt NAC tegen Heracles

NAC Breda heeft zaterdagavond op de valreep een zege geboekt op Heracles Almelo. De ploeg van trainer Carl Hoefkens won in het eigen stadion met 2-1 van de hekkensluiter van de Eredivisie. Sydney van Hooijdonk bezorgde NAC vijf minuten voor tijd de winst.

NAC klimt door de tweede overwinning van dit voetbalseizoen naar de elfde plaats op de ranglijst. Heracles is na zes wedstrijden nog puntloos en heeft een doelsaldo van drie voor en achttien tegen.

Slordig balverlies

NAC speelde een matige eerste helft en betaalde na acht minuten de prijs voor slordig balverlies op de helft van Heracles. Yvandro Borges Sanches kreeg de bal in de voeten, stak het hele veld over en schoot via een verdediger raak: 0-1.

Daar stond tegenover dat NAC een paar keer gevaarlijk was via Juho Talvitie. De Fin verprutste vlak voor rust een grote kans door de bal naast het doel van Heracles-doelman .. te schuiven.

Tweede paal

NAC kwam in de tweede helft beter voor de dag. De thuisploeg zette Heracles onder druk en aanvoerder Boy Kemper schoot in de 57e minuut in een scrimmage de 1-1 binnen.

Ook bij de winnende goal van Sydney van Hooijdonk was Kemper betrokken. Hij kopte bij een corner de bal door en Van Hooijdonk knikte vervolgens bij de tweede paal binnen.