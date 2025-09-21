De Wolf grijpt naast wereldtitel na superspannende strijd

Kay de Wolf is er zondag in het Australische Darwin niet in geslaagd zijn wereldtitel in de MX2 te prolongeren. De 20-jarige motorcrosser uit Eersel stond in de allesbeslissende race een tijdje op gelijke hoogte met titelfavoriet Simon Längenfelder, maar hij werd genekt door problemen met zijn motor.

Voor de twintigste en laatste Grand Prix van dit seizoen in Darwin had Längenfelder op voorhand de beste papieren voor de wereldtitel. Zijn voorsprong op De Wolf in het algemeen klassement bedroeg voor dit weekend zestien punten. Maar omdat De Wolf zaterdag de kwalificatiewedstrijd won, werd de achterstand kleiner. Toen de motorcrosser uit Eersel ook de eerste manche zondagochtend won, was het gat nog maar tien punten.

In de tweede en laatste manche viel Längenfelder. Hij kwam daardoor op de dertiende plaats terecht. De Wolf reed wel voorin mee. De twee concurrenten kwamen zo virtueel samen aan kop in het eindklassement.

Na een tijdje kwam de Duitser echter terug tot achtste plek. Daarmee zette hij opnieuw een grote stap richting de wereldtitel. Het bleef echter spannend, tot de motor van De Wolf ermee stopte. De motorcrosser uit Eersel moest daardoor een nieuwe wereldtitel uit zijn hoofd zetten.