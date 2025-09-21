Politie zoekt automobilist na zwaar ongeluk A27, slachtoffer zwaargewond

De politie zoekt nog altijd naar de automobilist die zaterdagavond doorreed na een ernstig ongeluk op de A27 bij Bavel. Hierbij werd een 36-jarige Bredanaar uit zijn auto geslingerd. Hij is zwaargewond. De rol van de gezochte doorrijder bij het ongeluk, is niet duidelijk.

De politie gaat ervan uit dat de gewonde automobilist rond halfnegen de macht over stuur verloor, waarna zijn auto slipte en in aanraking kwam met een andere auto.

Het slachtoffer werd uit de auto geslingerd en kwam vervolgens op het wegdek terecht. Mogelijk kwam hij daar in aanraking met de auto waarvan de bestuurder doorreed. Of deze het slachtoffer daadwerkelijk heeft geraakt kan de politie niet zeggen.