Dodelijk ongeluk A2: automobilisten negeren rode kruizen en verstoren hulp

De politie is hevig verontwaardigd over het gedrag van diverse automobilisten zaterdagavond op de A2 bij Rosmalen. Daar kwam rond halftien een motorrijder om het leven bij een ernstige aanrijding. Automobilisten negeerden massaal de rode kruizen boven de weg en reden zelfs door tot aan de plek waar geprobeerd werd het slachtoffer te reanimeren.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten naar de A2 bij Rosmalen en kruiste Rijkswaterstaat de matrixborden boven de snelweg af. Dit zodat de hulpverleners veilig hun werk zouden kunnen doen.

"Terwijl wij gedurende de eerste momenten overzicht in de chaos probeerden te krijgen, meldde zich enkele meters van het slachtoffer een man in een bestelbusje", laat een wijkagent van de politie Den Bosch weten.

"Nadat ik de man enigszins geïrriteerd aansprak en vroeg wat hij op de plaats van het ongeluk kwam doen, vertelde hij dat zijn navigatiesysteem - ondanks de rode kruizen boven de weg - toch écht aangaf dat hij hier rechtdoor moest rijden…"

Collega's van de wijkagent kregen soortgelijke verklaringen te horen van automobilisten die kort achter de plaats van de dodelijke aanrijding in de file kwamen te staan nadat ze meerdere rode kruizen hadden genegeerd.

"Dit alles staat nog los van de vele claxonnerende auto’s waarvan de inzittenden al filmend via de hoofdrijbaan langs de plaats van het ongeluk kwamen rijden…" Hij vraagt zich af wat deze bestuurders bezielde. "Frustratie? Aandacht tekort?"

Vanwege het negeren van de rode kruizen kregen al deze bestuurders een proces-verbaal. "Een autosnelweg wordt niet voor ons plezier afgezet!"

De bestuurder van de auto die bij het ongeluk betrokken was, is nog altijd spoorloos.