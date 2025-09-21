Matig PSV speelt gelijk tegen Ajax door late tegengoal
Voor de wedstrijd was er een spectaculaire sfeeractie achter het doel. Door de rookontwikkeling moesten de spelers, die al op het veld stonden, terug naar binnen en werd de aftrap een paar minuten uitgesteld.
PSV begon dominant aan de wedstrijd en dat resulteerde al snel in een eerste goal. Na een afgemeten voorzet van Ivan Perisic was het Ismael Saibari die vrij kon inkoppen bij de tweede paal en de 1-0 op het scorebord zette.
PSV trok de sterke start door maar toch was daar ineens Ajax, die door de VAR in de 29e minuut een penalty kreeg na een overtreding van Sergiño Dest in de zestien. Kenneth Taylor stuurde PSV-keeper Matej Kovár de verkeerde hoek in en trok zo de stand weer gelijk.
Zware blessure
Kort na de 1-1 kwam PSV bijna weer op voorsprong. Echter werd de kopbal van Ruben van Bommel van de lijn gehaald. Diezelfde Van Bommel moest zich kort daarna noodgedwongen laten vervangen met een, op het eerste oog, zware knieblessure. De linksbuiten werd deze zomer voor ongeveer 15 miljoen euro overgenomen van AZ.
Van het dominante spel was in het begin van de tweede helft weinig te zien. PSV begon erg zwak en slordig aan het tweede gedeelte. Ajax werd sterker en Matej Kovár moest een aantal keer in actie komen om een achterstand te voorkomen. Toch kregen ook de Eindhovenaren een aantal grote kansen in de tweede helft. Eerst was het Ricardo Pepi die bijna tot scoren kwam met een kopbal. Daarna Ismael Saibari die twee megakansen onbenut liet.
PSV-coach Peter Bosz bracht Guus Til en Mauro Júnior in de ploeg, wat er voor zorgde dat de Eindhovenaren wat beter in hun spel kwamen. Uiteindelijk was daar in de 81e minuut de bevrijdende 2-1. Mauro Júnior legde een voorzet precies op het hoofd van verdediger Yarek Gasiorowski, die onberispelijk binnenknikte. De opluchting was ook duidelijk op de tribunes te horen.
Even leek het erop dat PSV de drie punten in Eindhoven zou houden maar in de 88e was het alsnog Ajax dat op gelijke hoogte kwam. Oscar Gloukh werd dwars door de verdediging van PSV weggestoken en zette de eindstand van 2-2 op het bord.
Dankzij dit gelijkspel staat PSV nu op dertien punten uit zes wedstrijden.