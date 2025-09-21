Rommelig PSV speelt gelijk tegen Ajax door late tegengoal

PSV heeft zondag in de topper tegen Ajax met 2-2 gelijkgespeeld. In een slordige wedstrijd maakten Ismael Saibari en Yarek Gasiorowski de goals namens de Eindhovenaren, maar wist Ajax vlak voor het einde alsnog op gelijke hoogte te komen.

David Kramer Geschreven door

Voor de wedstrijd was er een spectaculaire sfeeractie achter het doel. Door de rookontwikkeling moesten de spelers, die al op het veld stonden, terug naar binnen en werd de aftrap een paar minuten uitgesteld. PSV begon dominant aan de wedstrijd en dat resulteerde al snel in een eerste goal. Na een afgemeten voorzet van Ivan Perisic was het Ismael Saibari die vrij kon inkoppen bij de tweede paal en de 1-0 op het scorebord zette. PSV trok de sterke start door maar toch was daar ineens Ajax, die door de VAR in de 29e minuut een penalty kreeg na een overtreding van Sergiño Dest in de zestien. Kenneth Taylor stuurde PSV-keeper Matej Kovár de verkeerde hoek in en trok zo de stand weer gelijk.