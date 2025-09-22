Lidwina reed 14-jarige Esmee dood met vuilniswagen en moet jaar de cel in
De 14-jarige Esmee uit Sint Anthonis was op 19 december 2024 onderweg naar school. Ze werd ’s morgens vroeg overreden door een vuilniswagen. De 41-jarige chauffeur, Lidwina S. uit Nijmegen, merkte er niks van en reed door, maar werd even verderop aangehouden. Het meisje overleed op de plek van het ongeluk.
Dat de Nijmeegse Lidwina achter het stuur zat tijdens het ongeluk, was geen discussie. Maar hoe ze achter het stuur zat wél. Lidwina bleek speed gebruikt te hebben en reed dus niet zomaar over het meisje heen, maar onder invloed van drugs. En dat is een groot verschil met een 'gewoon' ongeluk, merkte de rechter ook op.
Lidwina is 'zwaar en langdurig tekortgeschoten in haar rijgedrag', oordeelt de rechtbank. "Je mag meer verwachten van een chauffeur van een vuilniswagen." Andere mensen zagen Esmee wel, maar Lidwina zag Esmee niet, oordeelt de rechtbank. "Ze heeft langere tijd niet opgelet. De laatste honderden meters voor de kruising had ze Esmee kunnen en moeten zien."
Te zien in dodehoekcamera
Ook op de kruising heeft ze niet goed genoeg gekeken of de ruimte rond de vuilniswagen vrij was. Toen ze afsloeg naar rechts had ze Esmee kunnen zien via een dodehoekcamera, maar ook dat heeft Lidwina niet gezien.
Lidwina ontkende tijdens de zitting dat ze zelf speed had ingenomen. "Bij het afvalbedrijf waar ik werkte, werd in drugs gedeald en ook gebruikt door de chauffeurs. Ik heb dat gemeld en daarom wilden ze me terugpakken en hebben ze speed in m’n koffie gedaan 's morgens", was haar verklaring.
Maar de rechtbank veegt die verklaring van tafel. Lidwina kwam daar ineens mee tijdens de zitting, twee weken geleden. Bij de politie vertelde ze dat ze de avond ervoor zelf speed had genomen. En die verklaring houdt de rechtbank aan. Voor het doorrijden na het ongeval werd Lidwina vrijgesproken, simpelweg omdat ze niet gemerkt heeft dat ze over een fietser reed.
Donkere decemberochtend
Lidwina S. reed tegen achten op het Rondveld in het buitengebied van Sint Anthonis op die donkere decemberochtend. Getuigen zagen Esmee al stilstaan op de T-splitsing met de Stevensbeekseweg, wachtend tot ze over kon steken.
De vuilniswagen kwam er daarna aan en stond een seconde of vijf stil naast Esmee en reed toen rechtsaf en sleurde het meisje mee. Ze belandde tussen de wielen en de vuilniswagen reed over haar heen. Esmee overleed op de plek van het ongeluk. Lidwina verklaarde bij de politie dat ze Esmee nooit heeft gezien en ook had ze niet gemerkt dat ze over haar heen reed.
Ook op de kruising waar het meisje keurig stond te wachten, zag Lidwina niet dat er een fietser naast haar vuilniswagen stond, ondanks het getoeter van andere automobilisten. Toen ze de Stevensbeekseweg op kon rijden, reed ze Esmee omver. Lidwina had niets in de gaten en reed gewoon door, nadat ze over de fiets en het meisje was gereden.
Beelden van de ochtend van het ongeluk:
Vaker in de fout
De rechtbank nam het Lidwina S. zeer kwalijk dat zij met drugs achter het stuur van de vuilniswagen zat en daar in de rechtbank niet haar verantwoordelijkheid voor nam en anderen de schuld gaf. Het was niet voor het eerst dat ze in de fout ging in het verkeer. En steeds waren er drugs in het spel of had ze door een eerdere overtreding geen rijbewijs.
Het verweer van Lidwina S. dat haar werkgever schuld zou hebben aan het ongeluk, door Lidwina veel te snel zelfstandig in de vuilniswagen te laten rijden, veegde de rechtbank van tafel. Ze had niet met drugs op in die vuilniswagen mogen stappen, luidt het oordeel.
Grote problemen met drugs
Deskundigen zien bij S. een persoonlijkheidsstoornis en grote problemen met drugs. Ze overschat haar eigen capaciteiten en onderschat gevaar. Het advies van de reclassering was dan ook om naast een celstraf tbs met voorwaarden op te leggen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee.
Lidwina S. mag na haar celstraf naar huis, maar wordt dan onder streng toezicht geplaatst. Ze zal streng worden gecontroleerd op drank en drugs en ze zal verplichte behandelingen moeten ondergaan.
De rechtbank legde een extra lange proeftijd van vijf jaar op voor de twaalf maanden cel die Lidwina voorwaardelijk kreeg, om zo de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. In die vijf jaar moet Lidwina van de drank en drugs afblijven en zich laten behandelen voor haar stoornissen, zo oordeelde de rechtbank.
Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.