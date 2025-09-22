Lidwina reed 14-jarige Esmee dood met vuilniswagen en moet jaar de cel in

Lidwina S. (41) moet een jaar de cel in voor het doodrijden van de 14-jarige Esmee in Sint Anthonis. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Ook krijgt ze een jaar voorwaardelijke celstraf. S. heeft langere tijd niet opgelet, terwijl ze in een grote vuilniswagen reed en ook had ze speed gebruikt. Naast de celstraf is ze vijf jaar haar rijbewijs kwijt. De rechtbank vindt de geëiste tbs niet op zijn plaats, omdat deskundigen dat niet hebben geadviseerd.

De 14-jarige Esmee uit Sint Anthonis was op 19 december 2024 onderweg naar school. Ze werd ’s morgens vroeg overreden door een vuilniswagen. De 41-jarige chauffeur, Lidwina S. uit Nijmegen, merkte er niks van en reed door, maar werd even verderop aangehouden. Het meisje overleed op de plek van het ongeluk.

Dat de Nijmeegse Lidwina achter het stuur zat tijdens het ongeluk, was geen discussie. Maar hoe ze achter het stuur zat wél. Lidwina bleek speed gebruikt te hebben en reed dus niet zomaar over het meisje heen, maar onder invloed van drugs. En dat is een groot verschil met een 'gewoon' ongeluk, merkte de rechter ook op.

Lidwina is 'zwaar en langdurig tekortgeschoten in haar rijgedrag', oordeelt de rechtbank. "Je mag meer verwachten van een chauffeur van een vuilniswagen." Andere mensen zagen Esmee wel, maar Lidwina zag Esmee niet, oordeelt de rechtbank. "Ze heeft langere tijd niet opgelet. De laatste honderden meters voor de kruising had ze Esmee kunnen en moeten zien."

Te zien in dodehoekcamera

Ook op de kruising heeft ze niet goed genoeg gekeken of de ruimte rond de vuilniswagen vrij was. Toen ze afsloeg naar rechts had ze Esmee kunnen zien via een dodehoekcamera, maar ook dat heeft Lidwina niet gezien.

Lidwina ontkende tijdens de zitting dat ze zelf speed had ingenomen. "Bij het afvalbedrijf waar ik werkte, werd in drugs gedeald en ook gebruikt door de chauffeurs. Ik heb dat gemeld en daarom wilden ze me terugpakken en hebben ze speed in m’n koffie gedaan 's morgens", was haar verklaring.

Maar de rechtbank veegt die verklaring van tafel. Lidwina kwam daar ineens mee tijdens de zitting, twee weken geleden. Bij de politie vertelde ze dat ze de avond ervoor zelf speed had genomen. En die verklaring houdt de rechtbank aan. Voor het doorrijden na het ongeval werd Lidwina vrijgesproken, simpelweg omdat ze niet gemerkt heeft dat ze over een fietser reed.