Dit is de winnaar van Bloemencorso Valkenswaard
Julian van Gompel verscheen verkleed als Herman Brood. "Ik ben best wel fan van zijn muziek", vertelt hij. Brood is volgens hem op twee vlakken 'uit de kunst': "In zijn muziek, maar ook in zijn kunstwerken. Ik vind dat mooi om te belichten."
Op zijn wagen zitten ruim 260.000 bloemen. Blauw was daarbij een uitdaging: "Wij hebben bloemen moeten drogen, laten krimpen en daardoor konden we ze blauw spuiten."
Patrick Duisters werkte aan de wagen van de Beeldenstorm (tijdens de Beeldenstorm in 1566 werden heiligenbeelden en andere katholieke religieuze objecten vernield door protestanten, red.). De creatie is een letterlijke verbeelding met een knipoog naar Sinterklaas. Zijn handen zitten vol speldenprikken. "Ik ben vanmorgen half 6 opgehouden", zegt hij. "De laatste bloem ging om half 9 op de wagen." Het is zijn eerste deelname. "Het is alleen maar genieten."
Toeschouwers zijn enthousiast. Eveline Langemeijer uit Zoetermeer vindt de Beeldenstorm de mooiste wagen tot nu toe. "We hebben er nu pas vijf gezien, dus de rest weten we nog niet. Maar die vond ik wel heel erg mooi."
"Blijft verbazingwekkend wat er allemaal voorbij komt en wat voor pareltjes je ziet."
Samen met haar zus Nicole Vermeulen uit Berlicum bezoekt ze meerdere corso’s. Nicole: "Ik vind deze altijd heel erg chill. En heel fijn dat het gratis is, want Zundert is best wel duur en druk geworden. Hier is nog een beetje Brabantse gemoedelijkheid."
Ook de Eindhovense Franca Bosveld is onder de indruk. De Beeldenstorm springt eruit voor haar. "En die met spinnen, die was ook heel mooi." Ze geniet van de sfeer: "Ze hebben goed hun best gedaan. Het is zo gemoedelijk en de vrije toegang is ook leuk."
Bjorn Kruijssen vindt het een mooi evenement. "Ik kom er al heel lang en het blijft altijd verbazingwekkend wat er allemaal voorbij komt en wat voor pareltjes je toch altijd ziet." Zijn vriend Sjors van Asten is er voor de eerste keer bij. "Het is wel gewoon gezellig. Je ziet ook resultaat komen en dat het is het mooiste dat er is."
De kleuren spreken Robert Melskens het meest aan. "Er zijn er ook bij die ik wat minder vind, maar dat is altijd", zegt hij. Zijn favoriet? "Ik heb ze nog niet allemaal gezien, dus dat houd ik nog even voor me."
Uiteindelijk gaat 'n Fraai Gezicht van buurtschap Crescendo er met de hoofdprijs vandoor. Een compositie die zichzelf telkens opnieuw uitvindt, schrijft het buurtschap: "De kunst kijkt terug. Spreekt je aan. Door een kubistische bril ervaar je chaos en orde in balans. Zoals Picasso, – de Spaanse meester die zijn hart verloor in Frankrijk – die kleur, emotie en beweging ving in vlakken, lijnen en onverwachte perspectieven."
De winnaars van Bloemencorso Valkenswaard:
1. Buurtschap Crescendo met 'n Fraai Gezicht 2. Buurtschap Hazestraat met Wezens in de Wind 3. Buurtschap Oud-Dommelen met Qu'ils mangent de la Brioche