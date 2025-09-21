Rowwen Hèze 40 jaar en Zundert als bomenhoofdstad: dit gebeurde deze week

Zundert wil bomenhoofdstad worden, de bestuurscrisis in Roosendaal is voorlopig bezworen en 11,7 miljoen voor Geertruidenberg tegen overlast van nieuwe fabriek: dit zijn de vijf verhalen van deze week die je gelezen moet hebben.

Zundert positioneert zich als toonaangevend centrum voor boomkwekerij in Nederland en Europa. Met het nieuwe bedrijventerrein Treeport, uitgeroepen tot groenste van het land, wil de gemeente haar leidende rol versterken. Op het terrein zit een kenniscentrum waar onderzoek wordt gedaan naar de kracht van planten. Hier lees je het hele verhaal:

De langslepende bestuurscrisis in Roosendaal is voorlopig bezworen. Wethouder Evelien van der Star blijft aan, ondanks beschuldigingen over pestgedrag. De gemeenteraad besloot dat nieuwe bestuurders voortaan een inwerkprogramma moeten volgen om de bestuurscultuur te verbeteren.

Geertruidenberg krijgt 11,7 miljoen euro van het rijk tegen de overlast rond een nieuwe energiefabriek. De gemeenteraad vindt dat ook energiebedrijven moeten meebetalen aan natuurcompensatie en ontwikkeling. De inwoners hebben dertien prioriteitsprojecten aangewezen.

Motorcrosser Kay de Wolf uit Eersel maakt zich op voor de allesbeslissende wereldtitelstrijd MX2 in Australië. Met zestien punten achterstand op Duitser Simon Längenfelder gaat hij vol vertrouwen de laatste race in. "Ik ben ervan overtuigd dat ik, als ik mijn best doe, een heel eind kan komen", aldus De Wolf.

De Limburgse band Rowwen Hèze viert haar veertigjarig jubileum en staat met tien nummers in de Omroep Brabant Top 900. "We treden misschien wel het liefst op in Brabant," zegt accordeonist Trent van Enckevort over hun bijzondere band met de provincie.