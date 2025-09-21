PSV-coach Bosz 'doodziek' van gelijkspel tegen Ajax

PSV-trainer Peter Bosz kon het puntenverlies tegen Ajax (2-2) in de Eredivisie zondag moeilijk naast zich neerleggen. "Ik ben er doodziek van, echt doodziek", vertelde hij tijdens een persconferentie in het Philips Stadion.

"Ik vond dat we de eerste helft de volledige controle hadden. Ik voel als trainer of ik rustig op de bank zit of niet. Nu zat ik er rustig. Opeens is het dan 1-1. Voor mij kwam dat doelpunt uit het niets", doelde hij op de door Kenneth Taylor benutte strafschop.

Na rust kwam Ajax beter in de wedstrijd en kregen de Amsterdammers kansen. "Met het inbrengen van Oscar Gloukh kregen wij het lastig", analyseerde Bosz. "Ajax had in de eerste fase van de tweede helft op voorsprong moeten komen. Daarna namen wij het weer over. Als je dan kort voor tijd op 2-1 komt, mag je het niet meer weggeven. Dat deden wij wel door achteruit te lopen."

Bosz zag dat er bij beide ploegen ook veel misging. "Maar we hebben een aanvaardbare wedstrijd gespeeld. Alleen je beloont jezelf niet. Dat vind ik nog het meest jammer voor de nieuwe, jonge spelers. We moeten nog naar elkaar toegroeien. Resultaten helpen daarbij. Een team in opbouw heeft ook 'succesbeleving' nodig."

Ismael Saibari scoorde met zijn hoofd tegen Ajax, maar liet ook goede kansen liggen, net als dinsdag in de Champions League tegen Union. Bosz: "Hij is te vaak uit balans als hij schiet. Ismael moet daarin meer rust vinden en soms ook geplaatst, met de binnenkant van de voet, schieten. Als hij die stap nog kan maken, wordt hij een nog betere speler."