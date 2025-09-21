Gouden plaat voor makers zomerhit Baila de Gasolina

Effe Serieus heeft zondagavond een gouden plaat ontvangen voor hun grote zomerhit Baila de Gasolina. De band met leden uit Schijndel en Liempde werd verrast, omdat het nummer inmiddels meer dan tien miljoen keer gestreamd is.

De mannen van Effe Serieus gaven zondagavond een feest onder het mom ‘Effe Serieus Trakteert’. Bedoeld als bedankje voor iedereen die de band geholpen heeft met het succes van hun plaat. Het begon als een grap, maar groeide zondag uit tot een veel groter feest. "Met ouderwets kreketa en frikandello", vertelt een van de bandleden zondag, verwijzend naar een tekstregel uit Baila de Gasolina. De gouden plaat werd uitgereikt door zanger Jeroen van Zelst. "Hij zei: ‘Jullie krijgen een gouden plaat’. Dat was echt magisch", vertelt Stephan. "Wij zagen het moment aankomen en als dat moment er is, voelt dat super bijzonder", vertelt bandlid Stephan. "Het voelt euforisch en we zijn dankbaar voor alle mensen die ons gesteund hebben."

De bandleden gaven elkaar een 'dikke vette knuffel'. "We hebben een borreltje gepakt om het te vieren", zegt hij. "De waardering van het publiek is echt onbeschrijfelijk."

"Als je die plaat dan wint, is dat een heel mooi en emotioneel moment."

Effe Serieus heeft zich naar eigen zeggen vanaf januari 250 procent ingezet. "Als je dan op het punt bent dat je een gouden plaat krijgt, is het net alsof je topsport hebt bedreven. Als je die plaat dan wint, is dat een heel mooi en emotioneel moment." De komende maanden zit de agenda van Effe Serieus nog bomvol optredens. Vanaf het nieuwe jaar kijkt de band vooruit naar nieuw materiaal. "Dan gaan we werken aan een nieuwe plaat." Wat het thema wordt? Dat weten ze nog niet precies, maar wel iets met het leven vieren. "Niet te serieus, want dat zijn we zelf ook niet. Het wordt weer een feestplaat. Die plaat komt er zeker." Stephan hoopt op hetzelfde succes. "We zijn afhankelijk van het publiek, maar hebben in ieder geval een trend gezet."