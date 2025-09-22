Kettingbotsing op A67 zorgt voor vertraging

Automobilisten stonden maandagochtend in de file op de A67 tussen Asten en Geldrop door een kettingbotsing. Bij het ongeluk waren vier voertuigen betrokken. De vertraging richting Eindhoven liep op het hoogtepunt op tot meer dan een uur.

De betrokken voertuigen liepen wat blikschade op bij de botsing. De weg was een tijdje dicht richting Eindhoven door het ongeluk, maar werd later vrijgegeven. De vertraging nam vervolgens langzaam af.