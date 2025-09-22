Navigatie overslaan

Kettingbotsing op A67 zorgt voor vertraging

Vandaag om 07:47 • Aangepast vandaag om 09:38
Foto: Jeugdagenten Geldrop Nuenen
Foto: Jeugdagenten Geldrop Nuenen
nl
Automobilisten stonden maandagochtend in de file op de A67 tussen Asten en Geldrop door een kettingbotsing. Bij het ongeluk waren vier voertuigen betrokken. De vertraging richting Eindhoven liep op het hoogtepunt op tot meer dan een uur.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De betrokken voertuigen liepen wat blikschade op bij de botsing. De weg was een tijdje dicht richting Eindhoven door het ongeluk, maar werd later vrijgegeven. De vertraging nam vervolgens langzaam af.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!