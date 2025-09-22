Bestuurder van bus schrikt en ramt lantaarnpaal

Een bus is maandagochtend rond zeven uur tegen een lantaarnpaal en een hek gebotst op de kruising van de Zinkstraat en Tinstraat in Breda. De bestuurder schrok van een kraan en moest uitwijken. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken.

De man liep geen ernstige verwondingen op bij de crash. De bus is flink beschadigd geraakt bij het ongeluk en is getakeld door een bergingsbedrijf.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

