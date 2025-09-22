Navigatie overslaan

Bestuurder van bus schrikt en ramt lantaarnpaal

Vandaag om 08:31 • Aangepast vandaag om 09:23
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Een bus is maandagochtend rond zeven uur tegen een lantaarnpaal en een hek gebotst op de kruising van de Zinkstraat en Tinstraat in Breda. De bestuurder schrok van een kraan en moest uitwijken. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De man liep geen ernstige verwondingen op bij de crash. De bus is flink beschadigd geraakt bij het ongeluk en is getakeld door een bergingsbedrijf.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

