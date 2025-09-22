Jan Biggel krijgt rol in New Kids-carnavalsfilm: 'Dit is toch humor!'

Jan Biggel wordt acteur. De zanger uit Liempde, bekend van zijn grote hit, 'Ons moeder zeej nog', is gevraagd voor een rol in een nieuwe New Kids-(carnavals)film. Dat vertelde de zanger maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Je gelooft het toch nie?"

De nieuwe New Kids-film gaat over vier beste vrienden uit Brabant die leven voor carnaval. Ze zien hun feestplannen echter in duigen vallen als één van hen plots voor zijn vervreemde dochter moet zorgen. Ook blijkt Prins Carnaval slinkse plannetjes te hebben. Als het feest dreigt te mislukken, moeten ze alles op alles zetten om carnaval te redden. "Dat is ook lachen, jongen!", vertelde Biggel op de radio. "Die vent van New Kids, van Maaskantje witte nie, belde mij kort geleden op. Hij vertelde iets over een volkszanger die niet kan zingen en die een carnavalshit scoort. Ik zei: goh, dat klinkt me bekend in de oren! Die man zei: dit gaat niet over jou, maar we zouden wel willen dat je in de film meedoet. Ik zei: nou, ik doe wel mee, haha. Een keer op een rood lopertje lopen, dat lijkt me wel lachen. In oktober hebben we de opnamedag. Ik moet ook een liedje zingen in de film en Guus Meeuwis doet meen ik ook mee. Dit is toch humor! Dit heb ik nog nooit gedaan. Maar alles wat ik nog niet eerder heb gedaan, vind ik meestal wel leuk."

"Ik sta ervan te kijken, een liedje in dat kleuterengels van mij."