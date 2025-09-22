Jan Biggel krijgt rol in New Kids-carnavalsfilm: 'Dit is toch humor!'
De nieuwe New Kids-film gaat over vier beste vrienden uit Brabant die leven voor carnaval. Ze zien hun feestplannen echter in duigen vallen als één van hen plots voor zijn vervreemde dochter moet zorgen. Ook blijkt Prins Carnaval slinkse plannetjes te hebben. Als het feest dreigt te mislukken, moeten ze alles op alles zetten om carnaval te redden.
"Dat is ook lachen, jongen!", vertelde Biggel op de radio. "Die vent van New Kids, van Maaskantje witte nie, belde mij kort geleden op. Hij vertelde iets over een volkszanger die niet kan zingen en die een carnavalshit scoort. Ik zei: goh, dat klinkt me bekend in de oren! Die man zei: dit gaat niet over jou, maar we zouden wel willen dat je in de film meedoet. Ik zei: nou, ik doe wel mee, haha. Een keer op een rood lopertje lopen, dat lijkt me wel lachen. In oktober hebben we de opnamedag. Ik moet ook een liedje zingen in de film en Guus Meeuwis doet meen ik ook mee. Dit is toch humor! Dit heb ik nog nooit gedaan. Maar alles wat ik nog niet eerder heb gedaan, vind ik meestal wel leuk."
"Ik sta ervan te kijken, een liedje in dat kleuterengels van mij."
Over uitdagingen gesproken, Biggel heeft nog meer nieuwtjes. "Ik ga half oktober naar Spanje. Even nieuwe liedjes maken, want ik heb een hoop in de pen zitten. Er moeten er nog een paar afgemaakt worden. Daar gaat wat tijd in zitten. En ik ben nog met wat Engelstalige nummers bezig."
Schaterend: "Ja, probéren, he! Eentje hebben we nu af, een demo. Die is eigenlijk wel goed gelukt. Ik stond ervan te kijken, met dat kleuterengels van mij. Maar als je echt een richting wil uitgaan, moet je zorgen dat je meerdere liedjes hebt zodat je zeker weet: hiermee kan ik doorgaan. Anders cancel ik het. Maar ik ben er dus wel mee bezig. Tot nu toe krijg ik heel goede reacties op het liedje, platenbaas Adrie van den Berk ook. We gaan er nu eerst een paar maken. Zodat ik zeker weet of we iets goeds in handen hebben of niet."
In het liedje heeft Biggel zelfs gerapt. "Ja jongen, je ligt helemaal dubbel. Mensen schrikken zich rot als ze het horen!"
Biggel zong eerder speciaal voor Omroep Brabant in het Engels.