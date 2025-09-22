Politie weet wie bestuurder is die de benen nam na dodelijk ongeluk op A2

De politie weet wie de automobilist is die zaterdagavond betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de A2 bij Rosmalen. Agenten brachten zondagavond een bezoek aan het huis van de bestuurder in Den Bosch, maar hij was niet thuis. De politie blijft maandag naar hem op zoek. De motorrijder die zaterdag bij het ongeluk om het leven kwam, is de 30-jarige realityster Jordi Schuurmans.

Bij de plaats van het ongeluk vond de politie een beschadigde auto. De bestuurder van de wagen was te voet gevlucht. De politie wist zondag te achterhalen wie de bestuurder is en bracht een bezoek aan zijn huis. Hij was niet thuis en daarom blijft de politie maandag naar hem zoeken. De politie wil verder niets kwijt over de identiteit van de bestuurder.

Volgens RTL Boulevard zat Schuurmans, die in 2017 meedeed aan 'Ex On The Beach: Double Dutch', op de motor die zaterdagavond in botsing kwam met een auto op de A2 bij Rosmalen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit, maar alle hulp kwam te laat.

De politie kan maandag nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk. Op de snelweg lagen brokstukken over honderd meter verspreid. De weg werd deels afgesloten voor onderzoek. Toch waren er automobilisten die de rode kruizen boven de weg massaal negeerden, ze reden zelfs door tot aan de plek waar het slachtoffer werd gereanimeerd.

Realityster

Op Facebook schrijft de realityster dat hij uit Uden komt, volgens de politie stond hij ingeschreven in Oss. Met zijn deelname aan het programma werd Schuurmans een bekende in de realitywereld.

Ex On The Beach is een realityprogramma waarin een groep vrijgezelle mannen en vrouwen samen in een luxe villa op vakantie gaat. Hun exen komen één voor één het strand op en voegen zich bij de groep. In 2017 kwam Jordi uit de zee lopen als de ex van Sharon Ipema uit Den Dungen(bekend van de terror-twins).