Vrouw (83) thuis neergestoken: echtgenoot (83) negentig dagen langer vast

De man (83) die wordt verdacht van het neersteken van zijn vrouw (83) in Geldrop blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. De vrouw raakte twee weken geleden gewond bij het steekincident.

Buurtbewoners hoorden in de nacht van 3 op 4 september geschreeuw uit het huis aan de Winnensland in Geldrop. Ze schoten te hulp toen ze hulpgeroep hoorden en belden 112. De hulpdiensten rukten massaal uit en sloegen een ruit in van een deur om binnen te komen. De man van het echtpaar werd opgepakt.

Hoe het met de 83-jarige vrouw gaat, is niet bekend. "Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand kan ik niks zeggen. Ze heeft het overleefd, maar is natuurlijk erg geschrokken", zo zei de woordvoerder van het Openbaar Ministerie eerder tegen Omroep Brabant.

De man wordt verdacht van poging tot moord of doodslag op zijn vrouw, laat het Openbaar Ministerie maandag weten. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De man blijft in ieder geval nog negentig dagen langer in de cel.