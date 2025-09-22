Bewoners met wapen bedreigd, overvallers maken waardevolle spullen buit

De drie bewoners van het huis in Helmond die zondagavond werden overvallen, zijn met een wapen bedreigd door twee overvallers. De overvallers gingen er daarna met waardevolle spullen vandoor. Dat meldt de politie maandag.

De overvallers klopten rond half twaalf op de deur van het huis in de straat Bij de Populieren. Toen de bewoonster de deur opende, werd ze verrast door twee onbekende mannen die het huis in stormden. De twee bedreigden de drie bewoners met een wapen. Niemand raakte gewond.

De overvallers sloegen met waardevolle spullen op de vlucht in de richting van de Van Hoofstraat. Om wat voor waardevolle spullen het gaat, kan de politie niet zeggen. Ook geeft de politie aan niet te kunnen zeggen hoe oud de slachtoffers van de overval zijn.

De overvallers zijn nog niet aangehouden. De politie is naar hen op zoek en vraagt mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben om zich te melden.