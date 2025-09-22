Mannen stelen voor duizend euro aan machines en kranen in bouwmarkt

Twee mannen hebben op woensdag 4 juni voor ruim duizend euro aan accumachines en kranen gestolen bij een bouwmarkt aan de Wim Rotherlaan in Goirle. De politie deelt maandag beelden van de slinkse dieven in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Zo is te zien dat zij verschillende producten in hun zakken steken en op hun dooie gemak naar buiten lopen.

Een oudere man met een grijze snor staat in een gangpad van de winkel als hij verschillende producten uit de doos haalt en in zijn jas- en broekzakken stopt. Op een gegeven moment wenkt hij zijn jongere handlanger die ook wat producten in zijn zakken stopt.

Kalm trekken de dieven hun trui en jas over de zakken heen, zodat de spullen niet te zien zijn. In totaal stelen zij voor ruim duizend euro aan accumachines en kranen van dure merken. Vervolgens lopen ze rustig de winkel uit.

De politie deelt in Bureau Brabant beelden van de twee mannen om hen op te sporen en vraagt getuigen om zich te melden.