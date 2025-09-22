Actrice Anouk Maas bevallen van dochter Ella-Mae: 'Wat ben je perfect!'

Actrice Anouk Maas is bevallen van haar eerste kind. Haar dochter Ella-Mae werd 13 september geboren, maakte de actrice maandagmiddag bekend op Instagram. "Wat ben je mooi en perfect. Ik ben zo ontzettend trots op ons."

In een openhartig interview in LINDA. legde Maas eerder dit jaar uit waarom ze de keuze maakte om bewust alleenstaand moeder te worden en vertelde ze over de reacties die ze daarop kreeg. "Het is geen huisje-boompje-beestjeverhaal en dat levert bij veel mensen toch een error op. Dat mag, maar het lastige daaraan vind ik dat het normaler wordt gevonden als iemand na een avondje in de kroeg met een vreemde in bed belandt en zwanger raakt. Voor zo’n ‘ongelukje’ heeft iedereen begrip, maar ik heb het gevoel dat ik me continu moet verantwoorden. Terwijl ik hier heel lang en goed over heb nagedacht."

Van jongs af aan voelde Anouk al dat ze graag moeder wilde worden, maar door haar drukke carrière stond ze lange tijd niet stil bij haar tikkende biologische klok. Op een bepaald moment werd ze zich hier wel bewust van. Een geschikte partner was niet in haar leven, dus onderzocht ze andere mogelijkheden om moeder te kunnen worden. "Ik wilde niet zomaar in een relatie blijven, een kind krijgen en dan maar zien hoe het afloopt." Na verschillende gesprekken met haar huisarts en haar psycholoog besloot ze voor een 'contactdonor' te gaan. Een donor die een passieve rol speelt in het leven van haar kind.

"Nu herstellen en liefdevol genieten."