Willy en René: 'Ze hadden die Gloukh gewoon onderuit moeten schoppen'

Een middenvelder met snelheid die gaten dichtloopt en als het nodig is een stevige overtreding maakt. Dáár heeft PSV op dit moment grote behoefte aan, zegt clubicoon Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Willy was zelf in zijn dagen precies zo'n type middenvelder. Willy had in de slotfase van PSV-Ajax ook wel raad geweten met Ajacied Oscar Gloukh net voordat hij de gelijkmaker binnenschoot. "Die hadden ze onderuit moeten schoppen of aan zijn shirt moeten trekken. Maar een type die dat doet, missen we."

Volgens Willy ging het tegen Union op dezelfde manier mis. "Schouten liet toen ook een speler er zo doorheen lopen. Die haal je neer, dan is het einde aanval en kun je de hele mikmak weer organiseren. Dit was met mij niet gebeurd en met Sören Lerby ook niet." Willy noemt de naam van Lerby omdat die samen met hem gisteren de wedstrijd in de Legend Lounge van PSV bekeek. "Sören heeft zich ook kapot geërgerd", zegt Willy. "Och Sören moet niet zeuren", grapt broer René maar hij geeft zijn broer wel gelijk. "In onze tijd schupte Huubke Stevens doorgebroken spelers ook onder de zooien."

"PSV heeft maar één echte winnaar: Ivan Perisic."

Kijk je naar de huidige selectie van PSV dan kom je dit soort pure winnaars niet tegen. "Op ééntje na", zegt René Ivan Perisic. "Maar ja, die heb je voorin nodig." Willy vindt Perisic ook een winnaar en bovendien een echte leider. "Dat zag je toen Ruben van Bommel zijn ernstige blessure opliep. Er was er maar eentje die zich om hem bekommerde en dat was Perisic. De rest liep een beetje op het middenveld maar Perisic bleef bij hem. Dan heb je echt kwaliteiten." En zo heeft Peter Bosz best wat personele problemen. Met Van Bommel is er weer een aanvaller weggevallen en het lijkt ook geen slim idee om Willy van de Kerkhof, Sören Lerby of Huub Stevens weer voetbalschoenen aan te laten trekken. "Ik zou die Salah-Eddine eens op het middenveld proberen", oppert Willy. "Die zou het misschien wel kunnen. Want Schouten en Veerman hebben dat niet. Of misschien zou Paul Wanner in de Willy van de Kerkhof-rol kunnen groeien."

"Bedreigd door de RAF."

Na al die jaren spreken de Van de Kerkhofs nog genoeg tot de verbeelding om ook nog in boeken besproken te worden. Zo komt met name Willy ter sprake in het nieuwe boek 'Writer's block' van Michel van Egmond. Die beschrijft onder meer dat Willy met een paar andere PSV'ers in de jaren '80 werd bedreigd door de extreem-linkse Rote Armee Fraktion. Willy vertelde er al eens over in de podcast maar meende toen dat het in de jaren '70 gebeurd was. "Dat moet ik mijn vrouw vragen, die houdt dat soort dingen bij", zegt Willy die niet wist dat hij in het boek stond. "Leuk, laat ze dat boek maar opsturen."

