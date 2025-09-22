Einde seizoen voor PSV-speler Ruben van Bommel

De kans dat PSV-speler Ruben van Bommel dit seizoen nog in actie komt, is klein. Dat laat de Eindhovense club maandag weten. De buitenspeler liep zondag een zware knieblessure op in de topper tegen Ajax (2-2). Van Bommel verdraaide zijn knie.

Na een half uur spelen ging Van Bommel, die afgelopen zomer voor circa vijftien miljoen euro werd overgenomen van AZ, naar de grond. "Op het moment dat het gebeurde, voelde ik meteen al dat het mis was", zegt de 21-jarige PSV'er.

PSV laat weten dat hij dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komt. Wat de exacte blessure is, dat laten de Eindhovenaren niet weten. Maar het is aannemelijk dat het om een kruisbandkwetsuur gaat, waarvoor doorgaans een revalidatieperiode van zes tot negen maanden staat.

Zowel voor PSV, als voor Van Bommel is het een grote aderlating. De linksbuiten maakte deze week nog zijn eerste goal in de Champions League. "Ik was enorm gemotiveerd om er een onvergetelijk seizoen van te maken met PSV, maar nu gaat de knop snel om en ga ik er alles aan doen om op de best mogelijke manier terug te komen op het veld."