Auto vliegt over de kop en belandt in sloot

Een auto is maandagmiddag in Vorstenbosch over de kop geslagen en in de sloot beland bij een aanrijding met een andere auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Leeghandseweg en de Kampweg in Vorstenbosch. Een bestuurder is met lichte verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde even na de middag. Een auto die vanuit de Kampweg aankwam, sloeg over de kop en belandde in een sloot tegen een heg van een huis.

De andere auto die vanuit de Leeghandseweg kwam, liep flinke schade op bij de botsing en kwam vlak naast de sloot tot stilstand. Welke bestuurder gewond naar het ziekenhuis is gebracht, is niet duidelijk.

De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken en beide auto's zijn door een berger afgevoerd. De politie heeft onderzoek gedaan op de plek van het ongeluk.