Bewoners schrikken wakker van harde knal, explosief veroorzaakt steekvlam

Bewoners van een huis aan de Professor Kernkampstraat in Tilburg zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een explosie. Zij werden wakker van een harde knal en toen ze naar buiten keken, zagen ze een flinke steekvlam. De voorgevel van het huis is flink beschadigd.

Maandag is de schade bij het huis nog goed te zien. Voor het raam is een doek gehangen en de voorgevel van het huis is zwartgeblakerd van het explosief.

Wat voor explosief is afgegaan, is niet duidelijk. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek naar de explosie.