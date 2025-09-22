Unieke opleiding over olijfolie: na New York en Londen, nu ook hier

Je kunt het maar op drie plekken doen: in New York, in Londen en in Den Bosch: de opleiding tot olijfoliesommelier. Je denkt er misschien niet gauw aan, maar het is wel degelijk een beroep. Wilma van Grinsven-Padberg is zo'n sommelier, ze opende maandag de opleiding.

Een olijfoliesommelier is een gediplomeerd professional die olijfolie beoordeelt en uitkiest voor bijvoorbeeld restaurants. Net als een wijnsommelier heeft een olijfoliesommelier flink wat kennis van de verschillende factoren die de smaak en de kwaliteit van olijfolie beïnvloeden. "Er zijn maar vijfhonderd mensen op de hele wereld die het beroep uitoefenen", weet Wilma. En ook de opleiding is dus maar op drie plekken ter wereld te vinden. In Amerika, Engeland en, sinds maandag, in de hoofdstad van ons eigen Brabant. Maandag volgen 21 deelnemers van over de hele wereld de vijfdaagse opleiding voor de eerste keer. Deze middag leren ze over de geur, kleur en smaak van het product. Onder andere door het te proeven.

Aan olijfolie geen gebrek (foto: Wilco Zonneveld).

Tijdens haar eigen opleiding in New York heeft Wilma veel geleerd over olijfolie. "Ik wist niet dat het niet langer dan twee jaar houdbaar is, dat je het niet in een transparante fles moet kopen en dat heel veel supermarkten slechte olijfolie verkopen, omdat consumenten niet weten wat de juiste geur en smaak is." Om de kennis van Wilma verder te verspreiden, is ze haar eigen olijfolie-instituut gestart. "Want veel Nederlanders weten maar weinig over olijfolie", zegt ze. Maar waar herken je nou een olijfolie aan die wél van goede kwaliteit is? "Een goede extra vierge ruikt naar gras. Die is erg gezond en zit vol antioxidanten. Een slechte herken je aan de geur van oude boter en noten. Vaak staat er op het etiket iets als classico of milde olijfolie. Het ruikt een beetje alsof je de frituur niet hebt schoongemaakt", legt Wilma uit. Een van de studenten maandag in de klas van Wilma is de 21-jarige James Oh. Hij is helemaal vanuit Zuid-Korea naar Nederland gekomen om kennis op te doen over olijfolie. "In en rond mijn eigen land is er geen educatie te vinden. Dus kom ik helemaal hierheen", vertelt hij in het Engels.

James Oh is een van de 21 studenten. Hij komt helemaal uit Zuid-Korea (beeld: Omroep Brabant).

Een andere deelnemer, Dick Vink, vindt het leuk om alles te leren over de olie. "Welke kleur het heeft, waar het vandaan komt, wat het is en hoe het smaakt. Iedereen hier is een beetje gek op olijfolie", zegt hij. "En als je erin bent geïnteresseerd, wil je nog meer weten. Het is zo interessant omdat het zo'n gezond product is."