Marianne Vos meldt zich af voor WK wielrennen door familieomstandigheden

Marianne Vos uit Babyloniënbroek laat de WK wielrennen in Rwanda aan zich voorbijgaan. Dat meldt bondscoach Laurens ten Dam maandagmiddag. Visma-Lease a Bike-ploeggenoot Femke de Vries vervangt Vos in Kigali, de hoofdstad van het Afrikaanse land waar de WK wordt verreden.

"Haar vader is vorige week geopereerd", vertelt Ten Dam. "Hij lag in het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, maar het waren wel heel erg spannende en hectische dagen voor Marianne. Ik heb vanochtend met haar gebeld en we hebben samen gezegd: je blijft thuis."

"Ze is er nu voor de familie, dat is veel belangrijker dan je achttiende WK rijden... Ik ben de tel kwijt", lacht hij. Vos deed zestien keer mee aan het WK en won de koers drie keer, in 2006, 2012 en 2013. Maar liefst zes keer werd ze tweede.

Vervanger

Ten Dam roept haar ploeggenoot Femke de Vries op als vervanger. "Zij komt vandaag of morgen deze kant op. Ik wil haar zo snel mogelijk bij de ploeg hebben."

"Ze is de vrouw in vorm, met een tweede plaats in de Ronde van de Ardèche. Maar Marianne Vos is niet per se te vervangen. Dus ik wil Femke niet in die schoenen laten stappen. Die druk wil ik haar niet opleggen. Maar we hebben er wel een hele sterke kracht bij."

Naast De Vries bestaat het Nederlandse team voor de wegrace uit Demi Vollering, Anna van der Breggen, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Yara Kastelijn en Pauliena Rooijakkers.